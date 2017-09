Maand lang nachtelijke werken op Antwerpse ring richting Gent

Door: redactie

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat vanaf maandag 25 september 30 nachten lang werken uitvoeren aan de Antwerpse ring richting Gent. De voegvullingen van het wegdek zullen er vernieuwd worden. De werken starten ter hoogte van de oprit Deurne om stelselmatig op te schuiven naar de afrit Zuid. Er zal steeds minstens één rijstrook vrij blijven en overdag zal er geen hinder zijn.

De voegen in kwestie bevinden zich tussen de betonnen rijstroken en vangen het krimpen en uitzetten van het beton op. Om de waterdichting en de duurzaamheid van het wegdek te blijven garanderen, moeten ze weldra vernieuwd worden. Vorig jaar was het wegdek richting Nederland al aan de beurt. De werken zullen plaatsvinden van 21 uur tot 5 uur, ook tijdens het weekend, al hangt de timing wel af van de weersomstandigheden. De op- en afritten blijven zoveel mogelijk open.



Samen met de werken aan de Antwerpse ring, vernieuwt AWV van vrijdagavond 29 september tot zondagochtend 1 oktober de brugvoegen van de brug die de Antwerpse ring verbindt met de E19 richting Brussel. Het verkeer moet dan een omleiding volgen via de uitrit Wilrijk en de Gerard le Grellelaan om via de Singel terug naar de E19 te rijden.