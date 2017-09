Werknemers Volvo Car Gent stemmen over nieuw voorstel

kv

14/09/17 - 18u03 Bron: Belga

© photo news.

Zowel de christelijke vakbond ACV, de socialistische vakbond ABVV als de liberale vakbond ACLVB roepen de arbeiders van Volvo Car Gent op om te stemmen over het akkoord dat vannacht is bereikt om de staking te beëindigen.

"We staan achter dit voorstel, al is er nood aan vertrouwen om bijvoorbeeld het probleem van de overuren aan te pakken. Maar we engageren ons om elk punt echt te realiseren", zegt Philippe De Schryver van het ABVV. Ook het ACV ziet vooruitgang: "Het is een beter akkoord met positieve zaken die de werkdruk zullen verlichten en het vertrouwen opnieuw kunnen opbouwen", zegt Patrick Van Hijfte.

Stemming tot 21.30 uur

De arbeiders bij Volvo - zo'n 3.000 personeelsleden - krijgen donderdag informatie over het akkoord tijdens vrijwillige sessies, waarna ze kunnen stemmen tot 21u30. Ook bij de liberale vakbond klinkt een positief geluid. "Er is een stap in de goede richting gezet met elementen die de werksituatie systematisch kunnen verbeteren. Maar het finaal oordeel ligt uiteraard bij de arbeider", zegt Manuel Van Oostende van ACLVB.



Het is afwachten of het akkoord kan overtuigen. Eerdere voorstellen van directe en vakbond werden deze week al verworpen door het personeel. In het laatste akkoord worden tijdelijke werkkrachten aan boord gehouden om de bandsnelheid geleidelijk aan te passen. Voor weekendwerk krijgen de arbeiders 25 euro extra loon per dag bovenop een eerdere premie van 35 euro op een dagloon van 150%. Er komt ook ruimte voor extra opleidingen.



Toch zien de vakbonden hier en daar ook ruimte voor verbetering. "Het verplichte weekendwerk blijft een heel zware dobber. Je moet maar eens co-ouderschap hebben en opgeroepen worden op de dag dat je voor je kinderen moet zorgen", legt Philippe De Schryver van het ABVV uit. "Dan helpen die financiële compensaties echt niet."