"'Draagmoederbeurzen' zullen blijven bestaan zolang een wettelijk kader uitblijft"

De Amerikaanse ngo 'Men Having Babies' (MHB) organiseert op 23 en 24 september voor de derde maal een draagmoederbeurs in Brussel. "Zolang er geen wettelijke regeling voor draagmoederschap is, zullen dergelijke initiatieven blijven bestaan", stellen senator Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) en Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en Karin Jiroflée (sp.a). Maar de kans dat er deze legislatuur nog dergelijke regeling komt, lijkt bijzonder klein.

Volgens MHB hebben twee weken voor het evenement zich reeds 180 mannen uit 15 landen ingeschreven. Officieel gaat het om een conferentie over opties tot ouderschap voor Europese homomannen, maar de nadruk ligt, ook in de communicatie op draagmoederschap. Tegenstanders wijzen erop dat het om commercieel draagmoederschap gaat, waarbij de wensouders vaak hoge bedragen moeten betalen om aan hun kinderwens te voldoen.



Politiek bestaat een grote consensus voor een verbod op commercieel draagmoederschap. Dat bleek ook uit het informatieverslag dat de Senaat eind 2015 unaniem goedkeurde. Vandaag houdt het beroep doen op een draagmoeder grote risico's in door het ontbreken van een wettelijk kader. Heel wat koppels met een kinderwens trekken nu naar het buitenland om een kind te krijgen via een draagmoeder, vaak voor heel wat geld, stelt Van Peel. Commercieel draagmoederschap komt neer op mensenhandel, vindt Jiroflée. In ontwikkelingslanden bestaat er ook grote kans op uitbuiting van de draagmoeders, vult De Gucht aan.



Wettelijk kader nodig

De Open Vld-senator, initiatiefnemer van het informatieverslag in de Senaat, vindt dat er zo snel mogelijk een wettelijk kader moet worden uitgewerkt voor draagmoederschap. Zolang dat er niet is, zullen er beurzen blijven bestaan of draagmoeders zich op het internet aanbieden, waarschuwt hij. "De Kamer moet niet van nul beginnen. Ze kan werken op basis van het informatieverslag. De legislatuur duurt nog anderhalf jaar en de opstellers van het verslag in de Senaat beschikken in de Kamer over een ruime meerderheid", stelt Jean-Jacques De Gucht.



Maar zowel Van Peel als Jiroflée zijn minder optimistisch. "Voor N-VA is draagmoederschap geen prioriteit. We willen voorrang geven aan ethische dossiers als de anonimiteit van donoren of discreet bevallen. Bovendien is het draagmoederschap de absolute laatste optie na bijvoorbeeld adoptie of pleegouderschap, waar er een grote vraag bestaat", zegt Valerie Van Peel.



Voor Karin Jiroflée is het duidelijk dat de meerderheid op de rem staat om deze legislatuur nog ethische kwesties aan te pakken. "Wij hebben drie voorstellen ingediend die voorzien in een wettelijk kader voor draagmoederschap, de begeleiding door een fertiliteitscentrum en een duidelijke voorafgaandelijke overeenkomst. Maar onze teksten geraken niet op de agenda, tot onze grote spijt", besluit de sp.a'ster.