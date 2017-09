Motorrijder overleden na botsing met oplegger

Tim Van Der Zeypen

14/09/17 - 17u02 Bron: eigen berichtgeving

© David Legrève.

Een 51-jarige man uit Berlaar is deze voormiddag om het leven gekomen na een val met zijn motorfiets. De vijftiger botste tegen een geparkeerde oplegger van een vrachtwagen.

De man reed omstreeks 11.00 uur op de Antwerpsesteenweg (N10) van Lier naar Boechout. Net voorbij dancing La Rocca ging het mis. De man viel met zijn motorfiets en schoof tegen een geparkeerde oplegger van een vrachtwagen. Hij raakte ernstig gewond. Hulpdiensten brachten hem over naar het ziekenhuis. Daar bezweek hij 's middags aan zijn verwondingen.



De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Momenteel is nog niet duidelijk waardoor de man te val kwam. Overdreven snelheid, een glad wegdek of is er er een derde voertuig betrokken? Alle pistes worden door de politie open gehouden. Verschillende getuigen zullen nu verhoord worden.



Het ongeval ging gepaard met heel wat verkeershinder. Door het ongeval moest de rijbaan richting Boechout worden afgesloten. Het verkeer moest lokaal omrijden. Pas na drieënhalf uur en na de vaststellingen van de politie kon de rijbaan worden vrijgegeven.