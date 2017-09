175.000 bloemen voor 750 vierkante meter Lam Gods

Didier Verbaere

14/09/17 - 17u04

'De Rechtvaardige Rechters' sieren de Markt van Wetteren. © Didier Verbaere.

Op de Markt van Wetteren ligt sinds deze namiddag een 750 vierkante meter groot bloementapijt. Niet zomaar één, want de bloemen vormen 'De Rechtvaardige Rechters', het verdwenen paneel van het Lam Gods. Voor het tapijt in 3D waren 175.000 begonia's nodig. Het grote publiek kan het kunstwerk vanaf 18 uur gratis komen bezoeken. De bloemen zijn ook dit weekend nog, telkens van 10 tot 22 uur te bezichtigen. Wetteren heeft trouwens altijd al een link gehad met het Lam Gods: de hoofdverdachte, Arsène Goedertier, woonde op een boogscheut van de Markt in het centrum van Wetteren toen de diefstal in 1934 plaatsvond. Op zijn sterfbed bekende hij de meest opmerkelijke kunstroof uit de geschiedenis.