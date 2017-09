ABVV: "Helft vervroegde gepensioneerden zal langer moeten werken"

Bewerkt door: ADN

Archiefbeeld van Rudy De Leeuw (ABVV) toen de socialistische vakbond eind juni op straat kwam tegen wat de bond de "pensioenafbraak van de regering-Michel" noemt. © photo news.

Pensioenen De piste van de regering-Michel om het vervroegd pensioen te verstrengen, zou gevolgen hebben voor "minstens de helft van de mensen die in 2019 van plan waren op vervroegd pensioen te gaan". Dat zegt Celien Vanmoerkerke, pensioenspecialiste van de socialistische vakbond.

De regering zou, zo meldde De Tijd vandaag, werken aan een verstrenging van het vervroegd pensioen. Vandaag kan men op 62,5 jaar en na een loopbaan van 41 jaar met vervroegd pensioen. Vanaf 2019 wordt dat op 63 jaar na 42 jaar loopbaan.



De regering zou aan die loopbaanvoorwaarde gaan sleutelen vanaf 2019. Om jaren te laten meetellen als gewerkte jaren, hoeven dat vandaag geen volle jaren te zijn: 104 dagen volstaan. Maar de regering wil dat veranderen. Enkel wie 156 dagen heeft gewerkt kan dat als jaar laten meetellen.



Volgens het ABVV is de impact enorm. "Wie vandaag dacht op 2019 op vervroegd pensioen te zullen gaan, zal plots langer moeten werken. Minimum drie maand, maar mogelijk ook twee jaar", aldus Vanmoerkerke. Het zou volgens het ABVV gaan om minstens één gepensioneerde op twee in 2019 van die categorie van vervroegde pensioenen. "Die mensen zullen hun eerste jaar werk uit hun loopbaan verliezen. Statistisch gezien begint immers de helft van de bevolking in de tweede jaarhelft aan hun carrière".



Binnen de regering-Michel houdt men over de piste de lippen stijf op elkaar.