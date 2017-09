Twee minderjarigen geëuthanaseerd sinds uitbreiding wet

MV

In ons land kregen twee minderjarigen euthanasie sinds februari 2014, toen dat wettelijk mogelijk werd gemaakt. "De Belgische situatie is vergelijkbaar met die in Nederland", zegt de voorzitter van de euthanasiecommissie Wim Distelmans woensdag.

In februari 2014 werd in de Kamer de uitbreiding van de euthanasiewet goedgekeurd. Sindsdien kunnen wilsbekwame minderjarigen die terminaal zijn, met de goedkeuring van hun ouders of voogd euthanasie krijgen.



Op 17 september vorig jaar raakte via Het Nieuwsblad bekend dat een eerste minderjarige van die wettelijke mogelijkheid gebruik had gemaakt. Sindsdien is daar nog één Waalse minderjarige bijgekomen, zo werd woensdag bij professor Distelmans vernomen. "De situatie is vergelijkbaar met Nederland. Daar hadden ze vijf gevallen op tien jaar, wij hebben er voorlopig twee op drie jaar", reageert hij.



Geheel volgens de verwachtingen ligt het aantal minderjarigen dat euthanasie krijgt verhoudingsgewijs veel lager dan bij volwassenen. "We wisten dat het er niet veel zouden zijn", legt Distelmans uit. "In België overlijden jaarlijks 100.000 volwassenen en 1.000 minderjarigen. Als je weet dat bij die volwassen groep 2.000 overlijdens het gevolg zijn van euthanasie, kan je niet verwachten dat het er bij die minderjarige groep veel gaan zijn. Kinderen komen immers enkel in aanmerking wanneer ze terminaal ziek zijn, terwijl bij volwassenen euthanasie ook mogelijk is bij een niet-terminale aandoening."