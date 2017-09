Geen asbestgevaar voor omwonenden na brand Kasteel van Rochendaal

Door: JDSL

14/09/17 - 16u06 Bron: Eigen berichtgeving

© RV.

Onderzoek na de brand van woensdagavond aan het oude en vervallen Kasteel van Rochendaal in Bevingen heeft uitgewezen dat er witte asbestvezels zijn vrijgekomen. Deze ochtend werd meteen een veiligheidsperimeter ingesteld. "De veiligheidsperimeter voldoet en mag zelfs verkleind worden", zegt de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V). "Voor de omliggende bewoners is er geen gevaar." Defensie zal zo snel mogelijk zorgen voor de opruiming.

De lokale politie van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken kreeg woensdagavond rond 19 uur een oproep van een hevige brand in het Kasteel van Rochendaal in Bevingen bij Sint-Truiden. "Rond 22 uur was de brand onder controle, maar nog niet gedoofd", zegt brandweerofficier Dirk Odeurs. "We zijn ter plaatse gebleven om de situatie op te volgen. Vanochtend zijn we nog een keer teruggegaan omdat het smeulende vuur in het gebouw wat opflakkerde. Dat komt omdat we geen binnenaanval hebben kunnen doen. Daarvoor was de stabiliteit van het oude gebouw te slecht en was het niet veilig voor onze mensen om binnen te gaan. Mogelijk zullen we nog een keer moeten gaan nablussen."



Deze ochtend wees het labo-onderzoek uit dat er bij de brand witte asbestvezels waren vrijgekomen. "Het studiebureau dat aangesteld werd, is ter plaatse de perimeter gaan vaststellen, waarna de opruimingswerken zullen uitgevoerd worden in overleg met Defensie, dat eigenaar is van het domein", zegt burgemeester Heeren.



De brandweer had eerder al een perimeter rond het ganse militaire domein ingesteld. "We hadden de perimeter genomen vanaf alle toegangspoorten", zegt Odeurs. "Maar uit het onderzoek is nu gebleken dat tot een afstand van 25 meter rond het gebouw asbestvezels zijn teruggevonden. Hierdoor mag de perimeter verkleind worden. De militairen hadden het domein al afgesloten en nu mogen er enkel nog militairen op het domein, maar ons is bevestigd dat zolang de asbestvezels niet zijn opgeruimd ook de militairen de toegang tot de site is geweigerd. Positief punt is wel dat er voor de inwoners van Bevingen geen gevaar is."



Het gerechtelijk onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de brand en eventuele dader of daders wordt gevoerd door de gerechtelijke dienst van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.