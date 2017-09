Metershoge fontein door breuk in waterleiding

Bart Boterman

14/09/17 - 16u43 Bron: Eigen berichtgeving

Het lek op de Elisabethlaan. © Bart Boterman.

Oostende In de Elisabethlaan in Oostende ontstond deze namiddag omstreeks 14.15 uur een groot waterlek door een breuk in een waterleiding. Het water spoot meters hoog de lucht in. Het lek werd veroorzaakt tijdens graafwerken.