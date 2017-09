"Op twee na zwaarste avondspits van het jaar": wegen rond Antwerpen en Brussel helemaal strop

FT

14/09/17 - 17u50

Op het knooppunt van de A12 ging een vrachtwagen aan het slippen. Hij belandde met zijn neus in de berm. © Marc De Roeck.

Het regenweer doet de avondspits helemaal in de knoei lopen. Deze avond stond er liefst 300 kilometer file. Intussen gaat het om nog 170 kilometer. Vooral in Antwerpen en Brussel is het fileleed het zwaarst. In de Scheldestad ging op het knooppunt van de A12 een vrachtwagen in de middenberm. Een andere vrachtwagen verspert er de volledige rijbaan.

Maak je niet druk, blijf kalm achter het stuur en pas je rijstijl aan. Matig ook je snelheid en hou voldoende afstand Peter Bruyninckx (Vlaams Verkeerscentrum)

Ten noorden van Antwerpen is de aansluiting van de A12 vanuit Antwerpen naar de R2 richting Beveren sinds 15 uur volledig afgesloten. Twee vrachtwagens gingen aan het slippen in het hevige regenweer. Eén vrachtwagen ging de middenberm in en werd opgetild. De andere vrachtwagen staat in schaar en verspert de hele rijbaan. De autosnelweg werd volledig afgesloten en vooral het havenverkeer ondervindt heel wat hinder. De takelwerkzaamheden zullen allicht nog een hele tijd duren.



Het verkeer dat vanuit Antwerpen richting Liefkenshoektunnel en Beveren wil, moet op de A12 verder rijden tot in Stabroek, om daar de afrit te nemen en te keren richting R2. Het is op die A12 al aanschuiven vanaf Hoevenen. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland is er sprake van een zware avondspits: aan het knooppunt Antwerpen-Noord is één rijstrook dicht door wateroverlast.



Volgens VRT-verkeersanker Hajo Beeckman waren sinds januari slechts twee avondspitsen nóg drukker: de uittochten van Pinksteren en Hemelvaart.



Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum meldt dat het al sinds het middaguur moeilijk gaat: "Het is de eerste echte herfstdag op de weg. De filebarometer is al sinds het middaguur in stijgende lijn aan het gaan." Hij raadt iedereen aan rustig te blijven: "De pendelaars op de weg worden beproefd. Maak je niet druk, blijf kalm achter het stuur en pas je rijstijl aan. Matig ook je snelheid en hou voldoende afstand."