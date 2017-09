Zware avondspits door regenweer: wegen rond Antwerpen en Brussel helemaal strop

FT

14/09/17 - 17u50

Op het knooppunt van de A12 ging een vrachtwagen aan het slippen. Hij belandde met zijn neus in de berm. © Marc De Roeck.

Het regenweer doet de avondspits helemaal in de knoei lopen. Deze avond stond er liefst 300 kilometer file. Intussen gaat het om nog 170 kilometer. Vooral in Antwerpen en Brussel is het fileleed het zwaarst. In de Scheldestad ging op het knooppunt van de A12 een vrachtwagen in de middenberm. Een andere vrachtwagen verspert er de volledige rijbaan.