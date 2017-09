Vrachtwagens crashen op spectaculaire wijze: A12 richting Gent afgesloten

FT

14/09/17 - 16u33

De vrachtwagen ging de berm in en werd omhoog getild. © Marc De Roeck.

Ter hoogte van Stabroek, op de aansluiting van de A12 naar de R2 (Tijsmanstunnel/Liefkenshoektunnel), zijn deze namiddag twee vrachtwagens beginnen te slippen in het hevige regenweer. Eén vrachtwagen ging de middenberm in en werd opgetild. De andere vrachtwagen staat in schaar en verspert de hele rijbaan. De autosnelweg werd volledig afgesloten. Er is een omleiding voorzien via Stabroek.