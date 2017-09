Vijf jaar cel voor gewapende overval op juwelierszaak Tiffany & Co in Brussel

MV

14/09/17 - 16u11 Bron: Belga

© Tiffany & Co.

De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdag een Estse man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor de gewapende overval op juwelierszaak Tiffany & Co, aan het Louizaplein. Die overval vond in februari 2015 plaats en in mei 2016 was al een eerste dader veroordeeld tot eenzelfde gevangenisstraf van 5 jaar. Beiden zouden deel uitmaken van een criminele organisatie die zich specialiseert in dergelijke overvallen en al gelijkaardige feiten in Frankrijk en Nederland op hun kerfstok hebben.