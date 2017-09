EU Hof: "Zwangere vrouwen zijn ook bij collectief ontslag beschermd"

MV

14/09/17 - 15u36 Bron: Belga

Werk Zwangere vrouwen kunnen ook in het kader van een procedure voor collectief ontslag niet zomaar worden ontslagen. Dat adviseert de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie.

De uitspraak kwam er na een dossier in Spanje waarbij een zwangere vrouw, Porras Guisado, werd ontslagen in een collectieve procedure. Guisado vocht het ontslag aan bij een Spaanse rechtbank, die haar oor te luisteren legde bij het Europees Hof.



De advocaat-generaal adviseert nu dat het ontslag van een zwangere werkneemster enkel in uitzonderlijke omstandigheden die niet met de zwangerschap te maken hebben mogelijk is. Er moet ook worden onderzocht of de medewerkster niet kan worden overgeplaatst naar een andere dienst. Die regels gelden ook bij collectief ontslag.



Het Europees Hof van Justitie moet het advies van de advocaat-generaal niet volgen, maar doet dat in de meeste gevallen wel.