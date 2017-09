Ouder deelt klappen uit aan juf en directrice

MV

Een 33-jarige vrouw van Slovaakse origine heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een vechtpartij op de school van haar dochtertje. Sandra B. deelde klappen uit aan een leerkracht en aan de directrice. Het OM vorderde bij verstek een celstraf van zes maanden.

Op 18 oktober 2016 trok de beklaagde in Oostende naar de lagere school van haar dochtertje. De vrouw wilde weten waarom haar kind de vorige dag huilend was thuisgekomen. Op school trok de moeder bijna onmiddellijk aan het haar van de onderwijzeres. Sandra B. deelde ook klappen uit, waarop de directrice van de school tussenbeide kwam. Ook zij kreeg echter vuistslagen in het gezicht te verwerken. Tijdens de schermutseling raakte de directrice gewond aan haar hand, waardoor ze tien dagen werkonbekwaam was.



De beklaagde kwam niet opdagen op haar proces. Procureur Mike Vanneste merkte op dat Sandra B. in het verleden al tot zes maanden met uitstel werd veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Het openbaar ministerie vorderde opnieuw een gevangenisstraf van zes maanden. De rechter doet uitspraak op 12 oktober.