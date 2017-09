Verdachte van schietpartij in Mechelen geeft zichzelf aan bij politie

MV

In Mechelen is een verdachte opgepakt voor een schietpartij op 7 juni waarbij twee gewonden vielen. Dat meldt de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen. De politie had kort na het incident al een opsporingsbericht van de man verspreid, maar uiteindelijk kwam de verdachte zich nu pas zelf aangeven.

In de nacht van 6 op 7 juni werden twee mannen neergeschoten -één in het been, de andere in de arm- in de Sint-Katelijnestraat. De slachtoffers konden nog te voet wegvluchten van het incident, maar moesten later in het ziekenhuis worden opgenomen. Politie en parket wilden na de feiten weinig kwijt over de omstandigheden of de mogelijke aanleiding, maar lieten wel al snel weten dat ze de 30-jarige E.A. als verdachte zagen.



De verdachte kwam zich uiteindelijk zelf aanbieden bij de politie. Hij werd nadien voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem liet aanhouden op verdenking van poging tot doodslag.