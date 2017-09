Belgen namen in 2016 minder slaapmiddelen

MV

Na een jarenlange stijging sinds 2012 is het gebruik van slaapmiddelen in ons land in 2016 terug iets verminderd. In 2016 werden met name 7,28 miljoen verpakkingen verkocht wat overeenkomt met 220,5 miljoen tabletten tegenover 7,41 miljoen verpakkingen en 224,9 miljoen tabletten het jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Kamerlid Jean-Marc Nollet (Ecolo).