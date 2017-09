Wat mag je wel en niet doen bij stroompanne? Deze tien tips moeten helpen

FT

Duizenden gezinnen in Gent hebben al een hele dag lang geen elektriciteit en het kan nog wel even duren voor het euvel is opgelost. Wat eigenlijk met onze koelkast en diepvriezer? En wat mogen we onmiddellijk na een stroomonderbreking niet doen? Enkele tips.

1. Let op met stroomgevoelige apparatuur zoals een computer of televisietoestel. Trek de kabels uit het stopcontact en schakel alle elektrische toestellen uit.



2. Hou de koelkast en diepvriezer zoveel mogelijk gesloten. Leg voor de zekerheid een zak ijsblokjes in de vriezer ter controle. Als het ijs gesmolten is, dan bestaat de kans dat het eten bedorven is. Nog ter info: als de deur van uw vriezer dicht gebleven is tijdens een stroomonderbreking, dan kan het voedsel gedurende 24 uur of zelfs 36 uur bevroren blijven, al naargelang de temperatuur.



3. Wanneer weet u dat u opnieuw stroom heeft? Zorg ervoor dat minstens één lichtschakelaar ingeschakeld is.



4. Indien het erg koud is buiten, sluit je best de rolluiken en de gordijnen, maar ook de deuren van de verschillende kamers in huis. Zo koelt het binnen minder snel af.



5. Luister naar een radio op batterijen of naar de autoradio om op de hoogte te blijven van de situatie en adviezen van de overheid.



6. Neem in geen geval de lift, ook niet als er slechts even een stroompanne is geweest.



7. Wie eigenaar is van medische apparatuur dat verbonden is aan het stroomnetwerk, belt best het noodnummer 112 of ga naar een ziekenhuis.



8. Verkies altijd een zaklamp boven kaarsen. Als je dan toch een kaars of theelichtje gebruikt: laat de dingen niet onbewaakt achter.



9. Ken je mensen die hulpbehoevend zijn? Neem er dan contact mee op. Opgelet: telefoneren is te vermijden. Als iedereen bij een zware stroompanne hetzelfde idee genegen is, wordt het netwerk al snel overbelast. Wie in nood is, belt 112. Ook het gebruik van de gsm is te vermijden.



10. Schakel na een stroompanne niet onmiddellijk álle elektrische apparaten op hetzelfde moment aan. Werk stapsgewijs zodat het stroomcircuit de tijd krijgt om zich te stabiliseren.