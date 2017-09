Politie vat exhibitionist die actief was rond rusthuis in Schoten

MV

14/09/17 - 13u00 Bron: Belga

© photo_news.

De lokale politie van Schoten heeft onlangs een 39-jarige man opgepakt die ervan verdacht wordt de voorbije maanden verschillende feiten van exhibitionisme te hebben gepleegd in de omgeving van rusthuis Verbert-Verrijdt. De man zou verschillende keren in het openbaar gemasturbeerd hebben. De verdachte heeft de feiten dinsdag tijdens een verhoor bekend.

Na verschillende meldingen over het exhibitionisme hield de politie meermaals toezicht in de buurt van het rusthuis, maar de verdachte werd niet opgemerkt. Op 25 augustus sloeg de nachtverpleging van het rusthuis alarm omdat er iemand aan de achterzijde van het gebouw naar binnen aan het kijken was. De politie trof de verdachte in de buurt aan en op camerabeelden van het rusthuis was vervolgens te zien dat de man er "onzedige handelingen" uitgevoerd had. Pas deze week ging de man tot bekentenissen over.