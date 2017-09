Zo maar even 50.000 euro verdienen? Help deze gestolen kranen terug te vinden

Wouter Spillebeen

De kranen met telescopische armen werden deze nacht gestolen. Eén kraan werd intussen al teruggevonden. De andere twee blijven zoek. © RV.

Drie grote kranen werden deze nacht gestolen bij verhuurbedrijf Michielsens uit Zelzate en het bedrijf heeft er veel voor over om ze terug te vinden. Wie één kraan vindt, krijgt van het bedrijf liefst 25.000 euro. Een van de gevaartes werd deze ochtend al teruggevonden langs de Kennedybaan in Gent. De twee andere met nummerplaten 1-LKA-873 en 1-JTY-863 zijn nog spoorloos. Wie het bedrijf opbelt met een gouden tip over de locatie van de twee kranen, kan er een mooie 50.000 euro voor opstrijken. Allen op zoek, dus!