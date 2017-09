Bedrijfsleider vindt gestolen kraan zelf terug vanuit de lucht

Wouter Spillebeen; Patrick Lefelon

14/09/17 - 12u17

Drie kranen van elk 1OO ton werden afgelopen nacht gestolen. Al sinds 7.45 uur deze ochtend is bedrijfsleider Johan Michielsens in een helikopter op zoek naar de gevaartes. © Facebook/PLA.

Drie grote kranen werden deze nacht gestolen bij verhuurbedrijf Michielsens uit Zelzate, maar na een grote klopjacht werden alle kranen teruggevonden. De bedrijfsleider kroop zelf in een helikopter en vond de laatste vermiste kraan.

Drie grote kranen met telescopische armen werden in de nacht van woensdag op donderdag gestolen bij verhuurbedrijf Michielsens uit Zelzate. Een van de gevaartes werd deze ochtend al teruggevonden langs de Kennedybaan in Gent. Deze namiddag werd een tweede kraan teruggevonden in Frankrijk. "We hebben gezocht naar aanleiding van een zeer betrouwbare tip, die naar Frankrijk leidde", duidt Isabelle Chabot van Michielsens. De laatste kraan werd deze namiddag teruggevonden. Het was de bedrijfsleider zelf die het gevaarte vond op een parking in de buurt van Charleville-Mezieres, vlakbij Belg-Franse grens. Het was CEO Johan Michielsen menens, want hij loofde 25.000 euro uit aan wie een kraant terugvond. Hij kroop ook zelf aan boord van een van de drie helikopters.

Detectivebureau

Bedrijfsleider Johan Michielsens aan boord van een helikopter die ook in Frankrijk al een hele dag op zoek is naar de kranen. © PLA.

Deze ochtend is bedrijfsleider Johan Michielsens zelf aan boord gestapt van één van de drie helikopters die in het noorden van Frankrijk op zoek zijn naar de gestolen kranen. "Wij zijn al van 7.45 uur deze ochtend in de lucht. Samen met een detectivebureau hebben wij twee helikopters in de lucht en de federale politie heeft ook één helikopter gestuurd om te helpen zoeken. Eén van de kranen is vanmorgen teruggevonden in de omgeving van Reims. Wij zijn bang dat de kranen via een Franse haven richting Afrika verscheept zullen worden. Daarom spelen wij nu heel kort op de bal."



Michielsens raakte deze zomer ook al twee kranen kwijt na een diefstal op de hoofdzetel in Wijnegem. Eén kraan werd toen in Wallonië teruggevonden. De andere kraan is nog altijd spoorloos. Mogelijk was die diefstal gepleegd door dezelfde bende die vannacht in Zelzate heeft toegeslagen.