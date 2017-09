Basisschool in Sint-Niklaas ontruimd na valse bommelding

Bewerkt door: ADN

14/09/17 - 12u14 Bron: Belga

© Google Street View.

In het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas zijn de leerlingen van de vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie vanmorgen geëvacueerd na een valse bommelding. Dat meldt het stadsbestuur van Sint-Niklaas.

De school in de Watermolendreef kreeg rond 9.30 uur telefonisch een bommelding. "De politie ging onmiddellijk over tot evacuatie van de volledige school. Alle kinderen werden tijdelijk ondergebracht in de gebouwen van het stedelijk sportcentrum Puyenbeke. De straat werd afgezet. De politie onderzocht in tussentijd grondig de hele school", zegt het stadsbestuur.



Het bleek om een valse bommelding te gaan. Om 10.30 uur konden alle kinderen terugkeren naar de school. De ouders moeten hun kinderen niet vroegtijdig van school halen, zegt het stadsbestuur. Er is een onderzoek geopend naar de bommelder.