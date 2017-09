Moeder en dochter in eigen woning in Maasmechelen overvallen

MV

In een woning aan de Oude Heide in Maasmechelen zijn woensdagavond een moeder en dochter overvallen door twee onbekende mannen. Rond 18.30 uur waren de twee personen de woning via de garage binnengedrongen. De twee bewoonsters, moeder en dochter, werden met een wapen bedreigd. Dat maakte het parket van Limburg donderdag bekend.