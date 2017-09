Helemaal maf: deze bestuurder rijdt verschillende auto's van de weg op E40

Bewerkt door: FT, ADN

14/09/17 - 10u53

De bestuurder van de Opel gaat plots vol in de remmen en duwt de Polo van de rijbaan. © RV.

video Op sociale media is een video opgedoken van een bijzonder geval van verkeersagressie. Meerdere voertuigen moeten zwaar in de remmen gaan om een botsing te vermijden.

Op het filmpje, dat gisteren gemaakt werd op de E40 Brussel - Leuven, is te zien hoe de bestuurder van een bruine Opel bruusk van rijstrook wisselt om een blauwe Polo in te halen. Eenmaal daar voorbij gaat de bestuurder van de Opel fors in de remmen en wijkt hij uit naar rechts om de Polo van de weg te dwingen. Drie andere bestuurders kunnen maar nipt een aanrijding vermijden.



De beelden werden gedeeld op de Facebookpagina 'PolCon - PolitieControles', waar bestuurders aan elkaar meedelen waar er geflitst wordt of waar er alcoholcontroles zijn.



"Tillen zeer zwaar aan de feiten"

De politie is op zoek naar de bestuurder, maar slaagt er momentel niet in de nummerplaat te ontcijferen wegens de lage kwaliteit van de video. "Daarom doen we een oproep naar mogelijke getuigen of personen die meer over het incident weten", klinkt het.



"Ook de chauffeur die met zijn dashcam de beelden kon vastleggen, mag contact met ons opnemen. Indien we de originele videobeelden kunnen bekijken, kan de nummerplaats misschien wél getraceerd worden. We tillen zeer zwaar aan de feiten."