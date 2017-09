Helemaal maf: deze bestuurder rijdt verschillende auto's van de baan op E40

FT

14/09/17 - 10u53

De bestuurder van de Opel gaat plots vol in de remmen en duwt de Polo van de rijbaan. © RV.

video

Op sociale media is een video opgedoken van een bijzonder geval van verkeersagressie. De beelden werden gedeeld op de Facebookpagina 'PolCon - PolitieControles', waar bestuurders aan elkaar meedelen waar er geflitst wordt of waar er alcoholcontroles zijn. Op de video, die gisteren werd gemaakt op de E40 Brussel - Leuven, is te zien hoe de bestuurder van een bruine Opel bruusk van rijstrook wisselt om een een blauwe Polo in te halen.



Eenmaal daar voorbij, gaat de bestuurder van de Opel vol in de remmen en wijkt hij uit naar rechts om de Polo van de weg te dwingen. Drie andere bestuurders kunnen maar nipt een aanrijding vermijden.