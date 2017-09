Goed nieuws voor Maithili (12): er is genoeg geld voor volgende immuuntherapie (nu de hele reeks nabehandelingen nog)

Koen Van De Sype

14/09/17 - 10u36 Bron: Eigen berichtgeving

© Facebook.

Er is goed nieuws uit Mexico, waar de West-Vlaamse Maithili Vanhille (12) een experimentele maar dure behandeling ondergaat tegen een tumor op haar hersenstam. Even zag het ernaar uit dat er niet genoeg geld zou zijn voor de volgende immuuntherapie die ze moet ondergaan, maar volgens haar ouders is die dreiging afgewend. Nadat ze op onze site hun verhaal deden, bleef de steun niet uit. Eind deze maand kan ze even weer naar huis, in afwachting van de hele reeks nabehandelingen die haar nog te wachten staat. "Ze kijkt er echt naar uit om iedereen terug te zien", aldus mama Stefanie.

Begin juli vertrok Maithili met mama Stefanie, papa Sam en broer Moroni naar Zuid-Amerika om aan de therapie te beginnen. Vijf behandelingen later gaat het opmerkelijk beter met het meisje. Maandag nog had ze een sessie en die werd voorafgegaan door een MRI-scan om te kijken of de behandeling effect heeft. "Net als de vorige keer is de tumor kleiner geworden en minder actief", vertelt mama Stefanie vanuit Mexico.



Zwemmen

Of ze ook motorisch verder vooruit blijft gaan - na de vorige behandeling kon ze weer schrijven en zwemmen - is nog even afwachten. "Ze moest zoals elke keer een nachtje in het ziekenhuis blijven en was nog moe gisterochtend. Maar ze stapte wel alweer wat krachtiger en wilde graag naar buiten, dingen doen. Ook haar eetlust was terug." (lees hieronder verder) © Facebook.

Maithili moet nu nog één gecombineerde behandeling ondergaan, op 27 september. Daarbij wordt niet alleen medicatie rechtstreeks in de tumor in haar hersenstam gespoten en een cocktail van medicijnen in haar ruggenmerg, maar krijgt ze ook immuuntherapie. Die laatste krikt haar immuunsysteem op en valt de kanker op nog een alternatieve manier aan. Daarna mag ze eindelijk naar huis.



School

"Ze kijkt er ongelofelijk naar uit, na drie maanden aan de andere kant van de wereld", vertelt mama Stefanie. "Ook in school heeft ze veel zin. Ze gaat dit jaar naar het middelbaar en start op haar eigen verzoek in een nieuwe omgeving, het Land- en Tuinbouwinstituut (LTI) in Oedelem. Dat is dezelfde school als die waar haar broer gaat. Ze had al contact met haar titularis en twee klasgenootjes hebben haar al gevonden via Instagram. Het is fijn om te weten dat ze er goed ontvangen zal worden." (lees hieronder verder) © Facebook.

Het koppel is iedereen die hen de afgelopen moeilijke maanden een hart onder de riem stak - met een centje of gewoon een vriendelijk woord - erg dankbaar. "We hebben zo veel steun en positieve reacties gekregen van jullie lezers na alle media-aandacht", aldus papa Sam. "We kwamen er ook door in contact met een bekend reclamebureau dat volgende week een benefiet organiseert voor ons. Op 21 september huurt het een filmzaal af in Antwerpen voor een gratis voorstelling van 'Kingsman - The Golden Circle'. Alle bezoekers wordt gevraagd een vrije bijdrage leveren voor Maithili."



Dreiging

En daarmee is de dreiging van eind vorige maand afgewend. Met nog twee combinatiebehandeling te gaan, stond er toen nog maar 4.000 euro op de rekening van het gezin en er was nog 50.000 euro nodig. "Met het initiatief in Antwerpen erbij, gaan we het nu zeker halen", klinkt het nog. (lees hieronder verder) © Facebook.