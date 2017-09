Door: redactie

14/09/17 - 09u10 Bron: vtmnieuws.be

Tom Boonen is na zijn pensioen vele nieuwe dingen beginnen doen. Zijn laatste nieuwe bezigheid is het openen van een gloednieuwe pastabar. Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen belden hem daarvoor op en kwamen onder andere te weten hoeveel kilo hij verdikt is sinds hij de fiets aan de haak hing.