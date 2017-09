Grote stroompanne in Gent: duizenden gezinnen zonder elektriciteit

LB/DJG

14/09/17 - 07u09 Bron: eigen berichtgeving

© Jeffrey Dujardin.

In Gent heeft een groot deel van de stad deze ochtend geen stroom na een incident in een transformatorstation. Duizenden gezinnen zitten zonder elektriciteit, het is nog niet duidelijk wanneer het probleem zal verholpen zijn.

De stroomonderbreking deed zich om 6.23 uur voor, meldt de website van Eandis. Het gaat om meer dan 500 straten en duizenden gezinnen. Door hevige rookontwikkeling konden technici de stroomcabine niet in. Ondertussen is de cabine veilig gesteld. Dat zegt netbeheerder Eandis. "We kunnen nog geen timing geven wanneer de klanten opnieuw stroom zullen hebben", zegt woordvoerder Simon Van Wijmeersch.



Oorzaak onduidelijk

De stroompanne betreft "een groot deel van Gent", zegt woordvoerder Simon Van Wijmeersch van Eandis. "Het stroomincident deed zich voor in een transformatorstation in de Nieuwe Vaart. De oorzaak is onduidelijk maar door de hevige rookontwikkeling kunnen technici zich nog niet in de cabine begeven. De brandweer en de hulpdiensten zijn ter plaatse."



Volgens Van Wijmeersch zijn 200 distributiecabines in Gent getroffen door de stroompanne. Eandis meldt op haar site 516 straten die geen stroom hebben. De technici van Eandis en transmissienetbeheerder Elia zijn ter plaatse maar voorlopig is er nog geen oplossing in zicht. Volgens Elia is de voeding in het transformatorstation door nog onbekende oorzaak uitgevallen en ontstond er rook in de cabine van Eandis.



Wachten om voeding te herstarten

Elia kan pas na de herstelling terug stroom verzekeren. "We wachten op groen licht van Eandis om de voeding te herstarten. Dat de voeding in ons transformatorstation uitviel gebeurde als beveiliging. Wij voeden het Eandis-net maar het incident deed zich bij Eandis voor. Van onze kant is de situatie dus normaal", zegt woordvoerder Kathleen Iwens van Elia.



Defecte verkeerslichten

De hulpdiensten hebben nog geen melding van andere incidenten door de stroompanne. Op verschillende plaatsen worden defecte verkeerslichten gesignaleerd, onder meer aan de Nieuwe Wandeling, Begijnhoflaan en Rabot. Voorzichtigheid aan kruispunten is dan ook geboden. De trams rijden wel, maar op laagspanning.



Het ziekenhuis AZ Sint-Lucas werkt voorlopig op eigen stroomvoorziening. Ook verschillende scholen zitten zonder stroom.