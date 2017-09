Wisselvallig en fris weer houdt aan tot na het weekend

Door: redactie

14/09/17 - 06u38 Bron: Belga

© thinkstock.

Vandaag is het wisselvallig met opklaringen en zwaarbewolkte momenten, soms met buien. Een onweer is lokaal mogelijk, vooral in het noorden van het land en in Hoog-België, waar er ook meer buien vallen. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Hoge Ardennen en 15 of 16 graden in Laag- en Midden-België en aan zee. De westelijke wind is matig tot vrij krachtig met windstoten tot 60 km/u, of plaatselijk meer tijdens een onweer. Dat meldt het KMI.