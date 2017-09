Agenten drie keer langer thuis na agressie

Door: redactie

14/09/17 - 05u00

De incidenten in Borgerhout doen het tegendeel uitschijnen, maar agenten worden de laatste jaren ietsje mínder vaak aangevallen. © photo news.

Terwijl het aantal gevallen van agressie tegen politiemensen de voorbije jaren licht is gedaald, is het aantal dagen arbeidsongeschiktheid na dergelijke aanvallen verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

De incidenten in Borgerhout doen het tegendeel uitschijnen, maar agenten worden de laatste jaren ietsje mínder vaak aangevallen. In 2013 werden nog 512 incidenten geteld, in 2014 steeg dat tot 544, om in 2015 te zakken naar 511 en vorig jaar uit te komen op 509. Tegelijk is het aantal dagen arbeidsongeschiktheid na geweld verdrievoudigd, van 2.936 in 2013 tot 9.049 in 2016. Minister Jambon (N-VA) wijt deze forse stijging aan "feiten van terrorisme", maar geeft tegelijk toe dat "agressie tegen agenten een probleem blijft".



Filip Dewinter (Vlaams Belang), die de cijfers opvroeg, pleit voor een nultolerantie, maar die ís er volgens Jambon al. "In principe seponeert het parket géén dossiers van geweld tegen politiemensen - en terecht." (ARA)