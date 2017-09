Zware Antwerpse ochtendspits door twee ongevallen

jv

De ochtendspits rond Antwerpen verloopt bijzonder moeizaam door twee ongevallen die een hele tijd voor fikse hinder hebben gezorgd. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Op de E313 raakten om iets voor 6 uur richting Antwerpen twee personenwagens en een bestelwagen betrokken in een kop-staartaanrijding ter hoogte van Ranst en op het viaduct van Merksem waren wat later richting Gent vier rijstroken versperd door een ongeval met een motorrijder.



Het ongeval op de E313 was om 6.45 uur afgehandeld, maar zorgde op het hoogtepunt voor meer dan een uur aanschuiven vanuit Hasselt op de E313 zelf en vanuit Turnhout op de E34. Omstreeks 8 uur is de file er nog steeds niet volledig opgelost. Op het viaduct van Merksem is nog één rijstrook afgesloten, daar zorgt het ongeval voor een file tot Sint-Job-in-'t-Goor op de E19 en tot het knooppunt met de R2 op de A12 vanuit Nederland.