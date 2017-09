Zestigtal mensen zonder papieren bezetten Brussels hotel

Bewerkt door: ib

14/09/17 - 04u11 Bron: Belga

Het Astridhotel wordt bezet door de mensen van vzw 'la Voix des Sans-Papiers'. © photo news.

Een zestigtal personen van La voix des sans-papiers, een collectief van mensen zonder papieren, heeft gisterenavond het leegstaande Hotel Astrid in het centrum van Brussel bezet. Dat verliep zonder incidenten. Het collectief zal contact opnemen met de eigenaar van het gebouw en hoopt dat een oplossing bereikt kan worden voor de start van de winter.

Sinds juli verbleven de migranten van La voix des sans-papiers in een rusthuis in Etterbeek. De burgemeester van de gemeente had het gebouw, dat leegstond omdat het gerenoveerd zou worden, daarvoor opgevorderd. Met de sans-papiers werd een akkoord bereikt dat ze er tot 15 september konden blijven.



Bezetting

Omdat een oplossing voor de periode na 15 september uitbleef, besloot het collectief gisteren om het leegstaande Hotel Astrid in het centrum van de hoofdstad te bezetten. Het hoopt dat de Brusselse burgemeester een gelijkaardig initiatief zal nemen als zijn Etterbeekse ambtsgenoot.