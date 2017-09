De Croo wil ernstige humanitaire crisis in Congo hoger op internationale agenda

Bewerkt door: ib

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo wil binnen de internationale gemeenschap meer aandacht voor de ernstige humanitaire situatie in de Democratische Republiek Congo. Dat zei hij gisterenavond tijdens een MO*-debat over Congo.

Dat wordt ook een van de boodschappen die premier Charles Michel tijdens de Algemene Vergadering van de VN, volgende week in New York, gaat brengen, kondigde De Croo aan. Over wat dan een volgende stap kan zijn, was De Croo vager. Hij raakte onder meer de optie van een humanitaire interventie onder auspiciën van de VN aan, maar heel concreet werd dat niet.



Net zoals vele andere waarnemers verwacht De Croo dit jaar, en volgend jaar, geen verkiezingen meer. "Ik schrik er niet van dat het Silvesterakkoord van eind vorig jaar, dat voorzag in verkiezingen eind dit jaar, op niets is uitgedraaid", aldus De Croo. "Het idee dat we Kabila het pad laten effenen naar verkiezingen, werkt niet."



Alternatief

Maar wat is dan wel het alternatief? Tot nader order zit Kabila nog altijd in het presidentieel paleis in Kinshasa, en lijkt hij niet van plan te verhuizen. De oppositie is verdeeld, na het overlijden van Etienne Thsisekedi begin dit jaar en een celstraf die oppositieleider-in-ballingschap Moïse Katumbi boven het hoofd hangt. Ook het middenveld kan geen vuist maken omdat de bevolking te bang is om op straat hun ongenoegen te laten blijken.



Voor De Croo is een verandering die van de bevolking zelf komt "de beste optie". Maar: de humanitaire situatie is een regelrechte ramp, met, onder meer, dit jaar alleen al 700.000 nieuwe vluchtelingen in eigen land, en in totaal 3,8 miljoen. "De Congolese staatskas is leeg", zei De Croo. "Een humanitaire interventie via de VN is een mogelijkheid. Die kan zorgen voor stabiliteit, wat dan tot financiering kan leiden en uiteindelijk tot verkiezingen. Op dit moment is Congo geen staat, maar een systeem van persoonlijke verrijking."



"Congofatigue"

Veel concreter werd die piste niet, maar De Croo hamerde wel op het belang de humanitaire crisis in Congo op de internationale agenda te krijgen. "Dat zou een piste kunnen zijn die de bevolking kan helpen." In dat verband wees hij op de toespraak die premier Michel volgende week houdt, maar ook op zijn eigen EU-contacten. Al gaf hij ook aan dat er op het internationale toneel een zekere 'Congofatigue' optreedt. "Ook binnen de EU worden, bijvoorbeeld vanuit Frankrijk, vragen gesteld bij de Belgische lijn die ervoor pleit om druk te blijven zetten op het regime."



Nadia Nsayi van Broederlijk Delen/Pax Christi, die ook in het panel zat, verwacht niet veel van een humanitaire interventie. "Het zal van de Congolezen zelf moeten komen, al moet de diplomatieke druk op het regime inderdaad verhoogd worden."