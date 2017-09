PS-kopstukken "perplex" dat Onkelinx vertrekt, over opvolging is nog niets beslist

FT

13/09/17 - 22u53 Bron: Belga

Laurette Onkelinx verkondigde vandaag tijdens een persconferentie dat ze haar politieke loopbaan na de verkiezingen in 2018 en 2019 stopzet. © belga.

De Brusselse PS-kopstukken reageren verbaasd op het politieke afscheid van Laurette Onkelinx. Toch wil niemand haar opvolging aan het hoofd van de partij overhaast regelen. Onkelinx stopt in 2019 en dat geeft dus de tijd om de toekomst voor te bereiden, luidt het.

Twee jaar is lang in de politiek en anderen zijn in die tijd al van mening veranderd Brussels parlementsvoorzitter Piqué

"Ik wil Laurette danken voor het immense werk dat ze op federaal en Brussels niveau heeft verzet", zegt Kamerlid en burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, Emir Kir. Hij wist al twee weken dat Onkelinx iets zou beslissen, maar dacht dat ze zou kiezen tussen haar job als kamerfractieleider of het voorzitterschap van de Brusselse PS. "Dit had ik niet verwacht."



Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué staat naar eigen zeggen "perplex" van de aankondiging. "Twee jaar is lang in de politiek en anderen zijn in die tijd al van mening veranderd", zegt hij. "Ik denk wel dat ze oprecht wil stoppen", aldus Picqué.



Rachid Madrane, minister in de regering van de Franse Gemeenschap, zegt respect te hebben voor de beslissing van Onkelinx "en voor de manier waarop ze de toekomst voorbereid voor een nieuwe generatie".



Over de opvolging van Onkelinx als hoofd van de Brusselse PS-federatie is nog niets beslist. "Het is aan ons om de zaken te beheren zonder golven te veroorzaken", zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort, die voor Onkelinx de Brusselse federatie leidde. "Er zijn een aantal interessante profielen en de socialisten zijn in staat zich te verenigen", zegt Emir Kir. "Het kan enkel iemand worden waarover unanimiteit bestaat", luidt het bij een ander kopstuk.