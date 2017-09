Onderzoeksrechter trekt zich terug na interview over kindermishandeling in Antwerpse crèche

FT

13/09/17 - 21u30 Bron: Belga

Kinderverzorgster F.C. bekende dat ze in de fout ging door "stress". "Ze moest die dag alleen op een twaalftal kinderen letten", klonk het. © Screenshot ATV.

antwerpen De onderzoeksrechter die het onderzoek moet voeren naar kindermishandeling in de Antwerpse crèche Kiddy Watch heeft zich teruggetrokken. Vorige week werd een wrakingsverzoek ingediend tegen de man omdat hij in Humo een interview had gegeven waarin hij dieper inging op het verhoor met de betrokken kinderverzorgster.

Walter Damen, advocaat van een van de burgerlijke partijen, had vorige week een wrakingsverzoek tegen onderzoeksrechter Karel Van Cauwenberghe ingediend. Damen meende dat de man het geheim van het onderzoek had geschonden. Aanleiding voor het wrakingsverzoek was zijn interview in het weekblad Humo dat op 5 september verscheen. Daarin vertelt de onderzoeksrechter onder meer wat de betrokken kinderverzorgster hem gezegd had tijdens het verhoor. Hij trekt zich dus terug, zegt persrechter Roland Cassiers: "Het onderzoek werd intussen aan een andere onderzoeksrechter toevertrouwd."



Damen was eerder al naar de rechtbank gestapt om de uitzending van de eerste aflevering van het VIER-programma 'De Rechtbank' tegen te houden. Daarin zou het verhoor van de kinderverzorgster getoond worden. De onderzoeksrechter had de uitzending daarvoor nog verdedigd door te stellen dat het geheim van het onderzoek al geschonden was, toen de camerabeelden uit de crèche naar de pers werden gelekt.



In onderling overleg met de zender en de makers van het programma werd uiteindelijk beslist om de zaak niet meer uit te zenden.