Discrete verzoeningsgesprekken bij Volvo Cars Gent

13/09/17

Bij Volvo Gent ligt de productie woensdag voor de derde dag op rij stil. Sinds dinsdagavond is ongeveer de helft van de arbeiders er in staking en is een officiële verzoeningsprocedure opgestart. Woensdagochtend zijn discrete onderhandelingen opgestart in aanwezigheid van een bemiddelaar, terwijl enkele honderden vakbondsmilitanten aan de fabriekspoorten een stakingspiket hebben opgetrokken.