Zo moedigt Siegfried De Doncker voetballertjes aan

13/09/17

Naar aanleiding van de Taxi Relaxi-actie van Joe bracht Siegfried De Doncker Robbe en zijn neef Jorn naar de voetbaltraining. Onderweg moest de taxi even stoppen, waar Siegfried gretig gebruik van maakte om de jongens op een speciale manier aan te moedigen voor de komende voetbalwedstrijd. Taxi Relaxi werd in het leven geroepen door het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx om de taxi-beurten van ouders over te nemen, zodat ze de rush van het nieuwe schooljaar even kunnen loslaten. Samen met de andere Joe-dj's en heel wat bekende Vlamingen steken ze de handen uit de mouwen om de kinderen naar school en buitenschoolse activiteiten te brengen. Taxi Relaxi loopt nog tot vrijdag 22 september.