Politie treft 20 geseinde personen aan bij controleactie in kader Kanaalplan

13/09/17 - 18u09

© belga.

Bij een grootscheepse controleactie in het kader van het Kanaalplan hebben de Brusselse lokale en federale politiediensten gisterenavond 20 geseinde personen aangetroffen. Dat meldt de federale politie.

Ook stootten de agenten op 5 mensen die illegaal op het grondgebied verbleven. Elf mensen werden gerechtelijk aangehouden en één iemand bleek in het bezit van een verboden wapen. De politie stelde ook 17 drugfeiten vast en liet 549 mensen een ademtest afleggen. 14 bleken positief.



Aan de "Full Integrated Police Action" (FIPA), de derde dit jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namen vier Brusselse politiezones deel: Brussel Hoofdstad/Elsene, Marlow (Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem), Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek) en Montgomery (Etterbeek/Sint-Pieters-Woluwe/Sint-Lambrechts-Woluwe).



Zij kregen versterking van experts van de Federale Gerechtelijke Politie in zware diefstal, mensenhandel, drugs en vervalste documenten, en van specialisten van de Dienst Vreemdelingenzaken voor illegale immigratie. Het parket van Brussel zette extra magistraten in en ondersteunde de actie op het terrein zelf.



In totaal werden 406 personen en 489 voertuigen gecontroleerd. Er zijn tegelijkertijd 1.356 ANPR-controles (Automatic Number Plate Recognition) uitgevoerd. Deze grootschalige actie richtte zich voornamelijk op drughandel, verboden wapenhandel en -zwendel en het gebruik van valse en vervalste documenten, maar ook woninginbraken, home jackings en rondtrekkende dadergroeperingen kregen de nodige aandacht.