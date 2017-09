Pascale Peraïta wil opnieuw directrice worden bij Samusocial

FT

Pascale Peraïta kwam in nauwe schoentjes toen duidelijk werd dat ze, net als gewezen burgemeester Yvan Mayeur, riante zitpenningen opstreek bij de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial. © photo news.

Pascale Peraïta, gewezen directrice van Samusocial, wil terugkeren naar de daklozenorganisatie. In een brief die haar advocaat op 1 september verstuurde, staat dat Peraïta een einde wenst te maken aan haar verlof zonder wedde om haar functie als directrice opnieuw op te nemen. "Onvoorstelbaar", zegt Brussels parlementslid en lid van de onderzoekscommissie, Arnaud Verstraete (Groen).

Peraïta kwam in opspraak nadat bekend raakte dat ze hoge zitpenningen kreeg bij Samusocial, een organisatie voor de opvang van daklozen in Brussel. Ook ex-burgemeester Yvan Mayeur kwam in die affaire om dezelfde reden onder vuur. Beiden namen ontslag uit het stadsbestuur en bij Samusocial. Mayeur stapte vervolgens op bij de PS, Peraïta werd door de partij aan de kant geschoven. Ook in 2013 kwam de gewezen OCMW-voorzitster al in nauwe schoentjes, toen bleek dat ze als directrice een gigantisch loon ontving en bovendien in een OCMW-woning woonde.



De advocaat van Peraïta bevestigt het nieuws aan De Morgen: "Peraïta was directrice van Samusocial van 2001 tot 2013, maar ging in verlof zonder wedde toen ze OCMW-voorzitter werd en bestuurder van de vzw", zegt Quentin Wauters. "De leden van de raad van bestuur hebben hun ontslag ingediend en dus kan er dan een einde komen aan haar verlof zonder wedde."



Al lijkt het weinig waarschijnlijk dat de nieuwe raad van bestuur akkoord zal gaan. Zij zullen over het lot van Peraïta moeten beslissen. Een nieuwe raad kan trouwens pas samengesteld worden nadat een algemene vergadering het ontslag van de huidige raad bekrachtigt. Geen enkele politieke vertegenwoordiger maakt in de toekomst trouwens nog deel uit van de raad van bestuur van Samusocial.



De brief die aan Samusocial werd gestuurd, heeft allicht tot doel de rechten van Peraïta als werkneemster te vrijwaren zodat ze kans maakt op een opzegvergoeding wanneer ze de laan wordt uitgestuurd. (lees verder onder de foto)