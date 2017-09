"Het moest op een afrekening lijken": opdrachtgever riskeert 25 jaar cel voor moord op zoon

SVM

Prosper V. tijdens de reconstructie van de moord in Schellebelle. © Rv.

Schellebelle Opdrachtgever Prosper V. en schutter David C. riskeren allebei 25 jaar cel voor de moord op Eddy V. in 2011 in het Oost-Vlaamse Schellebelle. Voor de vier andere beklaagden werd tussen de 7 en 22 jaar cel gevorderd.

Prosper V. wordt ervan verdacht samen met zijn dochter Berlinda V. en kennissen het plan beraamd te hebben zijn zoon te vermoorden. Eddy V. werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle. "De 76-jarige Prosper V. heeft zeer koelbloedig gehandeld", stelde het openbaar ministerie. "Op het moment van de feiten was hij allesbehalve een zieke, oude sukkelaar of de moegetergde man die ten einde raad was, zoals zijn verdediging voorhoudt."



Eerdere moordpoging

Twee dagen voor de feiten was er al een eerste moordpoging, zei aanklager Tom Van den Hende. "Prosper had de regie in handen, maar de poging werd afgeblazen: er passeerden buren. Hij heeft dan een nieuw scenario uitgedacht met David C. Het zou moeten lijken op een afrekening. Hij heeft zijn zoon gelokt naar het bureel en de schutters gebeld dat ze zich moesten klaarmaken. Uiteindelijk heeft hij C. 8.000 euro betaald voor de moord."



"Ook Berlinda V. draagt die verantwoordelijkheid als opdrachtgever", stelde Tom Van den Hende. "Zij heeft samen met haar vader de beslissing genomen om Eddy te doden. Er zijn zelfs aanwijzingen dat zij de drijvende kracht was. Zij was dominant ten aanzien van haar vader, met wie zij een incestueuze relatie had." Voor Berlinda werd 22 jaar cel gevraagd.



"Geweldige kick"

De twee schutters David C. en Sabrina V. hadden bekentenissen afgelegd. "David C. is de wapens gaan ophalen en heeft uitleg gegeven aan Sabrina. Ze hebben allebei geschoten, zeker met de bedoeling om hem te raken. David C. kreeg ook een geweldige kick van het doden. Voor Sabrina waren haar drang naar geld en drugs groter dan haar geweten. Ook zij draagt een verpletterende verantwoordelijkheid." Sabrina V. moet 18 jaar cel krijgen als het van het openbaar ministerie afhangt.



Voor de twee wapenleveranciers werd elk 7 jaar cel gevraagd. "Er is veel meer dan het leveren van de wapens, ze moeten geweten hebben dat die dienden voor een moord. Ze hadden daar geen problemen mee, verklaarde David C. Maar later trok hij die verklaring weer in", pleitte de aanklager.