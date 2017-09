"Nathan (18) die burgemeester keel oversneed, probeerde daarna nog zijn leven te redden

avh

De 18-jarige Nathan Duponcheel sneed maandagavond met een breekmes de keel over van Alfred Gadenne, de burgemeester van Moeskroen. Maar volgens bronnen bij het onderzoek zou de tiener meteen daarna geprobeerd hebben om de bloedingen te stelpen. Dat meldt Sudinfo.

Nathan Duponcheel viel Gadenne maandagavond aan op het kerkhof van Moeskroen. De burgemeester, die dagelijks de begraafplaats opent en sluit, werd de keel overgesneden met een cuttermesje, vlak bij de grafsteen van de vader van de dader. Meteen na zijn daad zou Duponcheel geprobeerd hebben het leven van burgemeester Gadenne te redden. De verwondingen waren echter te ernstig en Gadenne overleed ter plaatse. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, zou Duponcheel gezegd hebben dat "helpen geen zin meer had. De burgemeester is toch dood". Duponcheel zou de zelfdoding van zijn vader hebben willen wreken, omdat diens ontslag aan de gemeente aan de basis zou hebben gelegen van zijn wanhoopsdaad. Alles wijst er nu op dat de dader meteen na zijn gruweldaad spijt zou hebben gehad.

De vader van de jongeman - die actief was als vrijwillig brandweerman - zou twee jaar geleden ontslagen zijn bij de gemeente en vervolgens in een depressie beland. Uiteindelijk stapte hij uit het leven. Dat zou volgens verscheidene Waalse kranten ook het motief zijn van de dader, maar dat is nog niet bevestigd door het parket. Ook persagentschap Belga spreekt over de zoon van een vrijwillige brandweerman die voor de stad Moeskroen gewerkt heeft en beroept zich daarvoor op gerechtelijke kringen.