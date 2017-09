Socialistische vakbond wil ook dat De Lijn staakt op 10 oktober

FT

Als het van ACOD afhangt, rijden er op de tweede dinsdag van oktober geen bussen en trams uit in Vlaanderen. © Belga.

De socialistische vakbond ACOD roept ook vervoersmaatschappij De Lijn op om op dinsdag 10 oktober het werk neer te leggen. Dat heeft de vakbond vandaag gemeld.

Als het van de socialistische vakbond ACOD afhangt, rijden er in Vlaanderen op 10 oktober geen bussen en trams uit bij De Lijn. Het vakbondscomité meldde dat in een pamflet waarin het zijn leden oproept deel te nemen aan de nationale stakingsdag, die de tweede dinsdag van de maand oktober gepland staat. Een symbolische dag, want dan leest premier Charles Michel zijn beleidsverklaring voor in de Kamer.



ACOD roept ook steden en gemeenten, Vlaamse en federale overheid, OCMW's, provincies, politie, brandweer, ziekenhuizen en intercommunales op het werk die dag neer te leggen. Eerder werden ook al stakingen bij Bpost, het spoor en de openbare omroep aangekondigd.



Met de 'reactiedag' wil de socialistische vakbond aantonen dat men het allerminst eens is met het huidige regeringsbeleid.