OCMW-dienstencentrum Grimbergen schrapt aanbod anderstalige praatgroepen

13/09/17 - 16u46 Bron: Belga

De OCMW-raad van Grimbergen stelt in haar dienstencentrum Ter Borre in Strombeek niet langer lokalen ter beschikking voor een vzw die er anderstalige praatgroepen organiseert. Daarmee kunnen deelnemers bijvoorbeeld Frans of Engels leren of onderhouden. Volgens het OCMW is het faciliteren van dergelijke groepen geen kerntaak van het OCMW.