Wagen verliest terrein in woon-werkverkeer

MV

13/09/17 - 15u46 Bron: Belga

© Foto Nick Dierickx.

De auto verliest terrein in het woon-werkverkeer. De wagen was vorig jaar goed voor 56% van de woon-werkverplaatsingen, terwijl dat in 2010 nog 71% was. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een grote enquête van het Vias Institute, het voormalige BIVV. Er werden 30.000 personen ondervraagd.

De trein en de fiets wonnen terrein en stegen respectievelijk van 6 naar 10% en van 7 naar 16%. Redenen om de fiets op stal te laten, zijn de weersomstandigheden, de verkeersonveiligheid en de fietsinfrastructuur die te onveilig of in slechte staat is.



"De veiligheid van fietsers moet een prioriteit zijn voor het bereiken van een 'modal shift', vooral met de komst van de elektrische fiets, die sneller is, maar ook gevaarlijker", zegt Julien Leblud, onderzoeker bij Vias. Mensen die met een elektrische fiets rijden, geven aan dat zij gemiddeld drie keer meer geconfronteerd worden met een gevaarlijke situatie dan automobilisten.



Ook voor korte verplaatsingen (tussen 1 en 2 kilometer) boet de auto aan populariteit in: van 53% in 2010 naar 32% in 2016. De Belgen verplaatsen zich steeds vaker te voet (39% tegenover 27%) of nemen de fiets (21% tegenover 18%).



Toch wordt de wagen nog in de helft van de gevallen gebruikt voor korte verplaatsingen van minder dan 10 kilometer, en in 23% van de gevallen voor verplaatsingen van minder dan 5 kilometer. De auto wordt in ongeveer de helft van de korte verplaatsingen van minder dan 5 kilometer gebruikt om te winkelen.



De definitieve resultaten van de Monitor-enquête worden volgend jaar verwacht.