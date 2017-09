Moeder (38) van twee dood aangetroffen in woning, partner opgepakt

Hans Verbeke

13/09/17 - 17u24 Bron: Eigen berichtgeving

De 38-jarige vrouw en haar man hadden samen twee dochtertjes. © Hans Verbeke.

roeselare In een gloednieuwe woning langs de Jutestraat in Roeselare is gisteren het levenloze lichaam aangetroffen van een 38-jarige vrouw. Hoe de mama van twee kinderen om het leven kwam, is nog niet duidelijk. Maar kort na aankomst van de hulpdiensten werd haar partner opgepakt.