Brandweer rukt uit voor hoverboard dat vuur vat in woonkamer

Tim Van Damme

13/09/17 - 15u22 Bron: eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

video Een jongen uit Ninove kwam er deze middag met de schrik vanaf nadat zijn hoverboard in brand vloog. De knaap was op het ding aan het rijden in de woonkamer van een appartement.

De jongen kon zichzelf in veiligheid brengen, maar toch ontstond paniek. Het vuur veroorzaakte flink wat rookontwikkeling, waardoor de moeder van de tiener de hulpdiensten verwittigde.