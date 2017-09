Dertiger die 22-jarige Julie doodreed blijft in de cel

Bewerkt door: ADN

De autobestuurder die in de nacht van zaterdag op zondag in het Oost-Vlaamse Evergem een dodelijk ongeval veroorzaakte met een 22-jarige fietser en vluchtmisdrijf pleegde, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent beslist. De man verkeerde onder invloed van alcohol en drugs.

Het ongeval gebeurde rond half vier in de nacht van zaterdag op zondag in de Vaartstraat West in Evergem. De 22-jarige chiroleidster Julie Roelens, op de fiets, overleefde het ongeval niet. De 39-jarige bestuurder reed na het ongeval door zonder het slachtoffer te helpen, maar werd later door de politie opgepakt. Uit onderzoek bleek dat de man onder invloed was.



De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen had een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De autobestuurder werd aangehouden door de onderzoeksrechter en de raadkamer in Gent bevestigde vandaag de aanhouding. Als de man in beroep gaat, verschijnt hij binnen twee weken voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling, die zal beslissen over zijn aanhouding.