13/09/17

Met tranen in de ogen heeft Laurette Onkelinx vandaag haar afscheid in de politiek aangekondigd. Ze zet daarmee een punt achter een carrière van 30 jaar. Ze was minister onder Jean-Luc Dehaene, Yves Leteme, Guy Verhofstadt, Herman Van Rompuy én Elio Di Rupo. Haar gewicht binnen de Franstalige socialisten was bijzonder groot. Een overzicht van haar carrière.