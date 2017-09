Door: redactie

13/09/17

Wim Oosterlinck had het vanochtend in het rubriekje 'Papa Wim' bij Sam & Heidi over het eten van een placenta. Sam De Bruyn was zo gedegouteerd dat Wim, samen met de mensen van de keuken, op het geniale idee kwam om Sam te gaan verrassen!