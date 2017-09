Hinder op Brusselse Binnenring na aanrijding met afgewaaide tak

MV

13/09/17 - 14u07 Bron: Belga

Op de Brusselse Binnenring heeft een ongeval woensdagmiddag voor flink wat hinder gezorgd. Een bestelwagen was kort na 12.00 uur ter hoogte van Strombeek-Bever ingereden op een afgewaaide tak die op de rijbaan lag. De bestelwagen raakte daardoor zwaar beschadigd, zo meldt de brandweer. Door het ongeval waren er eerst twee en vervolgens één rijstrook versperd, wat leidde tot een file die reikte tot in Anderlecht. Rond 13.30 uur zijn zowel het voertuig als de tak verwijderd en is de rijbaan volledig vrijgemaakt, al is het op de Binnenring wel nog steeds aanschuiven.